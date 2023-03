Hasseltse amazone Nekeman rijdt één van haar beste proeven ooit met ‘oudje’ Boston, tiende in WB Den Bosch

Het duurde even dit seizoen, maar in haar derde optreden in de wereldbeker zorgde ze eindelijk met één van haar beste proeven ooit voor een vette score. Het resulteerde in grote blijdschap bij de amazone, die wel op grote achterstand van de Britse wereldkampioene Fry (Glamourdale) eindigde. ,,Je bent al zo lang een combinatie, en op een gegeven moment loop je dan vast in de training. Je voelt immers dat er meer in zit, maar je vraagt jezelf af hoe je dat eruit krijgt. Je gaat dan kleine dingen veranderen in technische zin, en wilt dat dan ook graag snel bij wedstrijden laten zien. Dat lukt dan meestal niet meteen, waardoor je weer terugschiet in de oude aanpak. Daarom ben ik heel blij dat de nieuwe aanpak gelukt is.”

Twijfel aan deelname observatiewedstrijden

Nekeman twijfelde aanvankelijk of ze mee moest doen aan de observatiewedstrijden voor het EK, komend buitenseizoen. Maar de score heeft haar weer aan het denken gezet. De combinatie schurkte opnieuw tegen de tachtig procent aan, en internationaal is dat goed voor een plaats in de subtop. ,,Dus ik ga het toch nog even bekijken. Ik denk dat ik het NK wel rijd. Het meest blij ben ik met hoe ontzettend fit hij is. Het voelde vandaag alsof er een kwartje was gevallen bij hem, al gooide hij mij er woensdag nog bijna vanaf en was hij in de warming-up weer ouderwets druk. Soms zeggen mensen weleens ‘moet hij niet met pensioen?’, maar dit was eens te meer de bevestiging dat ik dat nog helemaal niet wil.”