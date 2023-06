Hattemse jongeren Melany (15) en Sven (17) over incidenten: ‘Bullshit dat er altijd naar ons wordt gewezen’

Politiek in Zwolle wil geld vinden voor monument over slavernij: ‘Superblij’

Zwolle kwam onlangs met de boodschap dat er nog geen geld was voor een monument om het slavernijverleden in de stad te gedenken. Dat geld moet gezocht gaan worden, want de voltallige gemeenteraad van Zwolle wil dat er zo’n monument komt en dat hiervoor geld vrijgemaakt wordt.