Hectische treinreis eindigt voor Rob en Anja op station Zwolle, Bandar schiet te hulp: ‘Heel dankbaar’

Bonabo Social Club gaat in Zwolle voor nieuwe trend: eerder de deur uit, eerder thuis

De Voorstraat in Zwolle krijgt er een diner- en uitgaansgelegenheid bij, in het pand van voormalig café Bruut. Bonabo Social Club volgt de gezette horecakoers sinds corona: eerder open en vroeger dicht. Mede door moeite met personeel werven, moest de nieuwe horecazaak de voorjaarsfeestdagen aan zich voorbij laten gaan. ,,We zijn er nu klaar voor.”

6 mei