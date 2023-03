Heino mag meedenken over toekomst van dorpsrand: ‘Gebied biedt kansen’

indebuurt.nl Colombiaan­se Maria verhuisde voor Joeri naar Zwolle: 'Soms heb ik heimwee'

Windmolen, kanalen en tulpen. Dat was het enige dat Maria Ruiz (28) grofweg wist over Nederland voordat ze erheen ging als au pair. Maar dat aan dat lijstje ook later de liefde van haar leven in Zwolle toegevoegd zou worden, had ze waarschijnlijk niet verwacht.