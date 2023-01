Heino snakt naar grote sportschool (en die komt er nu eindelijk): ‘Hoeven ze niet naar Zwolle of Raalte’

Zwollenaar die ingreep toen man jonge meisjes benaderde voor rechter: had hij man buiten westen mogen slaan?

,,Kom maar mee, dan laat ik je zien waar ik woon’’, zei een 49-jarige man in het Zwolse winkelcentrum Stadshagen tegen drie 8- of 9-jarige meisjes. Een destijds 20-jarige man uit Zwolle zag en hoorde dat en besloot in te grijpen. Maar was het noodzakelijk de man buiten westen te slaan?

