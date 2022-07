Helena (59) uit Zwolle let niet op de prijs in de supermarkt, maar bespaart wel

Helena woont alleen en voelt de klap daarom misschien minder hard dan een groot gezin. Maar eerlijk gezegd kijkt ze ook niet naar prijzen of dat het elders net iets goedkoper is. ,,Niet omdat ik nou zo’n gigantisch inkomen heb”, zegt ze bijna verontschuldigend. ,,Maar ik heb heel bewust gekozen om mijn boodschappen te doen bij de biologische supermarkt Odin, hier in het centrum van Zwolle. Het is een fijne supermarkt, onderdeel van een coöperatie. Het is persoonlijker dan zo’n grote supermarktketen, je weet wie de producenten zijn en dat zorgt voor een connectie. Je kan ook lid worden van de coöperatie en dan krijg je korting op je boodschappen. Dus hoewel ik niet op de prijzen let, ben ik wel bezig met besparen.”