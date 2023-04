Help, de bliksem slaat in! Wat kun je doen? ‘Een bliksemafleider kan juist averechts werken’

interview Protestant­se kerken in Zwolle lopen leeg: ‘Er wacht ons een pijnlijk proces’

De Protestantse Gemeente Zwolle zit in zwaar weer. Onlangs is een bezuinigingsoperatie afgerond, maar de volgende dient zich al aan. Door terugloop van het aantal leden komt bij de zes kerken te weinig geld in het laatje, terwijl de kosten stijgen. En dus wordt ook de mogelijke sluiting van gebouwen weer een thema. Vrolijk Pasen... Maar: ,,Onze rol is nooit uitgespeeld.’’