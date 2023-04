Hennie (69) bracht poppen tot leven, tot ze zelf haar laatste voorstelling speelde

indebuurt.nl Toen in Zwolle: op de plek waar je nu een biertje drinkt, werden vroeger doden begraven

Tegenwoordig vind je er terrasjes, een markt en festiviteiten zoals carnaval en optredens, maar vroeger had het Grote Kerkplein in Zwolle een minder vrolijke functie. Het terrein was tot omstreeks 1827 in gebruik als begraafplaats.