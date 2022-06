Heropening ‘glazen’ wachtruimte in stationsgebouw Zwolle nieuwe mijlpaal, maar toilet en podium ontbreken

Waterschap geeft in Dalfsen en Zwolle informatie over dijkver­ster­king langs Vecht

Waterschap Drents Overijsselse Delta nodigt inwoners en andere belangstellenden uit voor inloopbijeenkomsten over het project Veilige Vecht. Op dinsdag 28 juni is men welkom bij zalencentrum De Overkant in Dalfsen en donderdag 30 juni in wijkcentrum De Weijenbelt in de Zwolse wijk Berkum.

9 juni