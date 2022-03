Het beloofde land werd voor Jaap Stam een deceptie: ‘Een jaar zonder de kinderen is heel lastig’

Leeft vosje Diego uit Zwolle nog na de ontsnap­ping die zijn maatje fataal werd?

Waar is vosje Diego uit Zwolle gebleven? Dat is de vraag die al dagenlang rondspookt in het hoofd van Yvette van Velthuijsen, van stichting Alert hondenopvang. Ze is in de omgeving van de Nieuwleusenerdijk in Zwolle op zoek naar de weggelopen vos. Afgelopen weekend nam Diego samen met twee maatjes de benen. Vos Zorro is inmiddels weer op de opvang. Vos Cathy werd zondag dood aangetroffen.

11 maart