Het bittere gevecht om grond in dit bijzondere stukje Nederland: ‘Als het zo doorgaat, blijft er weinig over’

Dikke tak valt opeens uit een gezonde boom in Zwolle, hoe kan dat?

Een uit de kluiten gewassen tak viel woensdagavond zomaar uit een gezonde boom die langs de stadsgracht van Zwolle staat. De tak viel midden op het wegdek van Groot Wezenland, waar op dat moment niemand onder liep of reed. Langs de gracht staan meer van zulke bomen, zomereiken. Daarom is de vraag hoe dit kon gebeuren, en: of het vaker kan voorkomen.

11 augustus