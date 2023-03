Het is niet makkelijk om te zien hoe je kind zichzelf afbeult

17 meter hoog, midden in Zwolle, maar nog wel leeg: ‘Langzaam halen we de steigers weg’

V&D had er vroeger één, maar sinds het warenhuis de deuren sloot zit Zwolle zonder rooftopbar. Daar kan verandering in komen als alle plannen in de binnenstad werkelijkheid worden. In (of beter gezegd: op) de gerestaureerde Weeshuispassage is zelfs al een ruimte beschikbaar. Is Zwolle klaar voor een skybar? Of komt er toch iets anders?