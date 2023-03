Het koloniaal verleden is overal: zelfs dit piepkleine Dalfser buurtschap profiteerde volop

PEC Zwolle met fitte selectie richting pittige week in promotie­strijd, Van Hintum ontbreekt

Drie dagen na de overwinning bij Willem II wacht koploper PEC Zwolle maandagavond (20.00 uur) het volgende hoofdstuk in de titelrace: de uitwedstrijd bij De Graafschap. Daarmee treffen de Zwollenaren een ploeg die ondanks de tiende plaats op de ranglijst in vorm is.