HHC trapt in bananenschil, Berkum vergeet te stunten tegen SC Genemuiden en Urk verliest degradatiekraker

Overzicht ZwolleVoor het eerst sinds de winterstop stond was het voetbalprogramma weer volle bak, want ook de lagere competities kwamen weer in actie. De hogere competities waren al weer even bezig, al was dat er bij HHC niet vanaf te zien: zij verloren van hekkensluiter OFC. Urk deed eveneens slechte zaken, want ook zij verloren van een laagvlieger. Berkum mag tevreden zijn na het gelijkspel in de ‘Breman-derby’ tegen SC Genemuiden, al zat er meer in voor de Zwollenaren. Dit en nog veel meer in de overzicht, dat gedurende het weekend wordt aangevuld.