Hier in Zwolle komt een nieuwe Aldi (en daardoor vertrekken deze winkels)

Aldi heeft momenteel drie vestigingen in Zwolle: aan de Bisschop Willebrandlaan, Gasthuisdijk en Rijnlaan. Daar komt binnenkort nog een bij.

Aldi in Zwolle-Zuid

De nieuwe supermarkt komt in het winkelcentrum van Zwolle-Zuid, bevestigt woordvoerder Dieuwertje de Jong van Aldi Nederland. Het gaat volgens haar om een filiaal van 1.235 vierkante meter groot dat deze zomer opent. Aldi wordt na Lidl en Albert Heijn de derde supermarkt in het winkelcentrum.

Deze winkels vertrekken

De Duitse supermarktketen vult de plek in van een aantal bestaande winkels in het winkelcentrum. Bij de gemeente Zwolle is in januari een vergunning aangevraagd voor het samenvoegen van vier winkels tot een pand. Die winkels zijn gevestigd in de Van der Capellenstraat 139 tot en met 145. Beter Horen en Expert bevestigen dat zij hun winkels in Zwolle-Zuid gaan sluiten. Blokker wil een eventueel vertrek niet bevestigen.

Ook nieuwe Albert Heijn, Lidl sluit supermarkt

Niet alleen Aldi breidt uit in Zwolle, ook Albert Heijn wil een nieuwe winkel openen in de Hanzestad. In december werd bekend dat multi-franchiser Bun het bestaande pand van Bristol aan de Deventerstraatweg wil slopen en een nieuw gebouw wil bouwen. Daarin komt ook een Albert Heijn.

Daarentegen sluit supermarktketen Lidl een filiaal in winkelcentrum Diezerpoort. In 2026 komt er wel een nieuw Lidl-filiaal in het vernieuwde winkelcentrum van Stadshagen.

