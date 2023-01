Hoe één nacht in 1953 nog altijd nadreunt in Zwolle: ‘Het bleef altijd stormen in haar hoofd’

Af en aan rijdende Mercedes­sen vallen oud-politieman op: hennepkwe­ke­rij opgerold

Dankzij het instinct van een oud-politieman werd in mei 2020 in een boerderij in Oldemarkt een grote hennepkwekerij ontdekt. De af en aan rijdende Mercedessen vielen de man op, waarna hij de politie tipte, die vervolgens camera’s bij het pand plaatste. De ontdekking brengt drie mannen in de problemen.

27 januari