Hoe fysiektrainer Bram Bembom probeert het beste uit PEC Zwolle te halen: ‘Moeten het van fitheid hebben’

Vijf flitspalen weg uit Zwolle: dit is waarom ze ook niet meer terugkomen

Het is automobilisten in Zwolle vast opgevallen dat in de stad flitspalen zijn weggehaald. Op vijf plekken staat niet langer een camera die controleert of weggebruikers te hard rijden en bij een stoplicht door rood gaan. Blijft dat zo? Ja, zegt het Openbaar Ministerie na vragen van de Stentor. ,,Handhaving is er niet langer noodzakelijk.”