Hoe krijg je meer geluk in het leven? Helga en Trea schrijven een 'geluksboek'

Toen ze allebei vier waren, bouwden Helga de Boer (54) en Trea ten Kate (53) kastelen in de zandbak. Vijftig jaar later brengen ze een boek uit over hun verborgen talenten uit die kleutertijd. Ze noemen het Het begint in de zandbak, over hoe je meer geluk vindt door vanuit je talent te werken of leven.

“Uit onderzoek komt naar voren dat weinig mensen leven of werken vanuit hun eigen talenten. Maar als je die talenten wel inzet, ervaar je meer geluk en krijg je meer energie”, stelt Trea. “Vanuit die gedachte willen we meer mensen geluk laten ervaren.”

Vanuit je talent leven

Daarom schreven Helga en Trea een ‘geluksboek’, gebaseerd op hun eigen werk- en levenservaring. “Je leest hoe je meer geluk vindt door vanuit je talent te werken of leven. Maar er zijn ook persoonlijke verhalen van ons en interviews met mensen waarvan wij vinden dat ze op een bijzondere manier in het leven staan. Waar je iets van kan opsteken”, zegt Trea.

Terug naar de zandbak

Voor Helga en Trea begon hun vriendschap in de zandbak. Die periode speelt een belangrijke rol om te ontdekken wat voor DNA je hebt, stelt Trea. “Als je reflecteert op vroeger, kan je afleiden wat voor kind je was. Bouwde je bijvoorbeeld zandkastelen of speelde je liever in de poppenhoek? Deed je dat samen of was je liever alleen? Voor het boek ontwikkelden we een methode om te kijken welke eigenschappen je vroeger gebruikte.” Helga: “En ook bij latere momenten in je leven analyseren we op welke momenten je je happy voelde. Dat geeft voor mensen vaak een ‘aha’-bevestiging. Ze herontdekken hun talenten.”

Ronald Westerhuis

Het tweetal ging ook langs (bekende) Zwollenaren, zoals beeldend kunstenaar Ronald Westerhuis. “Als eerste vroegen we hem terug te denken aan de tijd dat hij als vierjarig jochie in de zandbak zat. Toen zei hij: ‘Ik ben er niet uit, ik zit er nog in.’ Hij vertelde hoe hij nog steeds dezelfde passie ervaart in zijn werk. Zo nodigde hij eens mensen uit om een week bij hem te werken. Mensen die veel talent hebben, maar waarvan je het niet afleidt naar hun diploma. Ronald en zijn team stralen zoveel werkgeluk uit”, vindt Helga.

Persoonlijke ervaringen

In het boek, waaraan ze minstens twee jaar werkten, blikken ze ook terug op hun werkgeluk. “We deden wel eens werk waarvan mensen om ons heen zeiden dat we er goed in waren, maar dat veel energie kostte. Hoe mooi is het dan als je uitlegt dat het werk niet goed bij je past, omdat je ergens anders goed in bent waar je meer energie van krijgt.” Nu hebben ze met Platform9 een Zwols bedrijf waarbij ze onder meer trainingen en workshops over geluk geven. “De werkdagen vliegen nu voorbij, het voelt niet eens meer als werk. We werken knetterhard, maar krijgen er energie van”, zegt Trea.

‘We zitten elkaar nooit in de weg’

Het was wel een gok, erkent Trea, om ineens zakenpartners te worden wanneer je zolang bevriend bent. “Maar we versterken elkaar alleen maar. In alle hoogte- en dieptepunten zijn we er voor elkaar. We hebben dezelfde humor en kunnen net als vroeger onder de tafel liggen van het lachen. We staan op dezelfde manier in het leven, maar vullen elkaar ook heel erg aan. Dat laatste ontdekten we vooral toen we samen trainingen gingen geven. Helga is meer van de grote lijnen uitzetten en ik ben meer van details en het creatieve sausje. Zo zitten we elkaar nooit in de weg.”

De boeklancering in Van der Velde in de Broeren.

Volle bak bij boeklancering

De fijne samenwerking mondde dan uit ook in een boek, dat 9 februari werd uitgebracht. “Bij de boeklancering kwamen 120 mensen naar Van der Velde in de Broeren in Zwolle. Dat was echt veel, begrepen we van de drukker en Van der Velde. We kregen daarna veel leuke reacties”, zegt Trea.

