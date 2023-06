Hoe Zwolle landelijk interesse wekt met het maaien van de bermen: ‘Kijk, er zitten klokjesbijen op!’

Erik Bakker stapt in Zwolle-Zuid van zijn fiets. Hij bukt en wijst naar een op het oog doodgewoon geel plantje tussen het dorre gras in de berm. ,,Die is echt zeldzaam, het is een of ander vetplantje.’’ Bakker is adviseur groen van de gemeente Zwolle en dat hij de exacte benaming van dit stukje flora niet kent, valt hem amper kwalijk te nemen. Niet alleen omdat het zeldzaam is; Zwolle heeft in totaal meer dan 260 verschillende soorten bloemen en planten. ,,En ik ben geen ecoloog.’’