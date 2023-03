Honderdduizenden kilo’s kleding gaan door handen van Zwolse vrijwilligers: ‘Ik zie overal mooie dingen’

MET VIDEO350.000 kilo textiel komt er jaarlijks binnen bij de kringloopwinkel in Zwolle Zuid. Bij het textielsorteercentrum, achter in de winkel, steken vrijwilligers de handen uit de mouwen en spitten ze elke zak met truien, dekbedovertrekken, jassen en kussens door. Om weer terecht te komen bij winkels in de hele regio. De Stentor loopt een ochtend mee. ,,Ik ben hier zo gelukkig.”

Hop, daar gaat weer een plastic zak op de kop. Vrijwilliger Hannelore Kuperus spit door de kleding, plukt er een fluorescerend veiligheidshesje uit. Kijkt er keurend naar, gooit het in een bak. Dan, vrolijk: ,,Het is één groot verrassingsei, elke zak weer.” Ze grijpt naar een okergeel colbertje, laat het door haar handen gaan. Daarna is een roze giletje aan de beurt. Dagelijks worden hier, in het sorteercentrum, tientallen kilo’s aan textiel uitgezocht.

Vanuit Ommen, Dalfsen, Hasselt, Staphorst (Noggus&Noggus) en Zwolle (Stichting Kringloop Zwolle) komt het textiel in containers binnen. In deze hal inspecteren vrijwilligers en mensen in een zogenaamd ontwikkeltraject elk item. ,,We hadden in 2022 twaalf vrijwilligers, en 32 personen die zo’n ontwikkeltraject volgen”, duidt Lian Meesters, bedrijfsleider van het textielsorteercentrum.

Mensen in zo’n traject zijn mensen, zoals Kuperus, met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook werken er mensen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken en leerlingen uit verschillende onderwijsinstellingen. ,,Doel is dat zij doorstromen naar een betaalde functie.” In de grote hal ziet het eruit als een geoliede machine. Iedereen heeft een taak: mensen scheuren zakken open, controleren het textiel, nieten prijskaartjes aan kledingstukken.

Hoe gaat het in zijn werk?