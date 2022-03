Honderden vluchtelingen opgevangen in lege kantoorpanden vlak bij Isala-ziekenhuis in Zwolle

Waterschap voert bij Zwolle speciale proef uit om overlast bij megapro­ject met dijkver­ster­king te voorkomen

Zwolle staat voor een enorme operatie om de dijken te versterken. Door woensdag een zogeheten ‘drukproef’ uit te voeren, hoopte het Waterschap Drents Overijsselse Delta dat damwanden op sommige plekken in de grond gedrukt kunnen worden in plaats van getrild. Veel overlast voor omwonenden kan zo worden voorkomen. Tevredenheid over de resultaten overheerste.

24 maart