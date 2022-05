Horecazaak in Zwolle moet opvallende letters van gevel halen: ‘Het feest is voorbij’

met pollUitbater Jan Briek van bar-restaurant The Dublin House moet de grote neonpretletters van zijn gevel afhalen, heeft de gemeente Zwolle bepaald. Doet hij dat voor 8 juni niet, dan volgen er sancties. Briek is niet verrast. ,,Het is jammer, maar het is allemaal in goed overleg gegaan.”