Houtzager bewijst tweede troef voor Parijs te hebben met negende plek in GP Indoor Brabant, Nekeman tiende in WB dressuur

paardensportMarc Houtzager had zijn beste paard Dante bij zich bij Indoor Brabant, maar de Rouvener besloot zondagmiddag in de Grote Prijs van start te gaan met zijn relatief onervaren maar in topvorm verkerende Holy Moley. Die keuze pakte met twee foutloze omlopen, een negende plaats en 20.000 euro aan prijzengeld geweldig uit. In de Brabanthallen was de afgelopen paar dagen ook dressuur, een etmaal ervoor eindigde de Hasseltse dressuuramazone Denise Nekeman als tiende in de wereldbekerwedstrijd.

De keuze voor Holey Moley was een opvallende, daar Dante in tegenstelling tot de elfjarige ruin wél de snelheid heeft om in barrages te wedijveren met de absolute wereldtop. Houtzager had echter vooraf al het plan om met Holey Moley van start te gaan in het hoofdnummer, onlangs in het Spaanse Oliva haalde de combinatie in twee kleinere internationale GP’s al topklasseringen. Het vertrouwen in zijn paard was zelfs zo groot dat Houtzager in de aanloop naar de GP zijn paard zoveel mogelijk spaarde, en hem niet in de andere zware proeven aan de start bracht.

Met twee klokzuivere foutloze omlopen bewees Holy Moley vervolgens dat er richting de Olympische Spelen van Parijs ook met hem serieus rekening gehouden dient te worden, ook al was hij in de barrage lang niet zo snel als Azur van de Amerikaanse winnaar Ward. Op de weg naar Parijs dient de combinatie echter eerst de goede vorm te bevestigen op het NK eind volgende maand in Deurne, en daarna wacht het de opdracht om zich in de EK-ploeg te knokken. Het EK vindt eind van de zomer plaats in het Italiaanse Milaan. ,,Dat EK zou hij zeker kunnen. Het is een heel ongecompliceerd paard dat dit soort parcoursen heel makkelijk springt. Dit was de eerste keer dat hij op het aller- allerhoogste niveau meedeed en hij sprong geweldig. Een negende plaats klinkt misschien niet zo fantastisch, maar ik ben superblij”, aldus Houtzager.

Nekeman rijdt één van haar beste proeven ooit met ‘oudje’ Boston

Het duurde even dit seizoen, maar in haar derde wereldbekerwedstrijd zorgde de Hasseltse Denise Nekeman (tiende, 77 procent) eindelijk voor een vette score. Haar optreden zaterdag zorgde voor grote blijdschap bij de amazone, die wel op grote achterstand van de Britse wereldkampioene Fry (Glamourdale) eindigde. ,,Je bent al zo lang een combinatie, en op een gegeven moment loop je dan vast in de training. Je voelt immers dat er meer in zit, maar je vraagt jezelf af hoe je het eruit krijgt. Je gaat dan dingen veranderen, en wilt dat dan ook graag snel bij wedstrijden laten zien. Dat lukt dan meestal niet meteen, waardoor je weer terugschiet in de oude aanpak. Daarom ben ik heel blij dat de nieuwe aanpak gelukt is.”

Ze twijfelde aanvankelijk of ze mee moest doen aan de observatiewedstrijden voor het EK, maar de score bracht haar twijfelen. De combinatie schurkte opnieuw tegen de tachtig procent aan, en internationaal gezien roept daarmee de subtop. ,,Dus ik ga het toch nog even bekijken. Het meest blij ben ik met hoe ontzettend fit hij is. Het voelde vandaag alsof er een kwartje was gevallen bij hem, al gooide hij mij er woensdag nog bijna vanaf en was hij in de warming-up weer ouderwets druk. Soms zeggen mensen weleens ‘moet hij niet met pensioen?’, maar na zo’n dag wil ik dat nog helemaal niet.”