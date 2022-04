IJsbeeldenfestival in Zwolle kondigt na ‘moeilijke jaren’ terugkeer aan

MET VIDEOTerwijl de mooie lentedagen elkaar rap opvolgen, kijkt Eric Broekaart alweer uit naar de winter. De organisator van het IJsbeeldenfestival in Zwolle heeft een nieuwe editie van van het succesvolle evenement aangekondigd. ,,Ik ben vreselijk blij dat we een streep onder de coronatijd kunnen zetten.”

Van 17 december 2022 tot en met 5 maart 2023 moet - als de coronamaatregelen dat toelaten - het grootste ijsbeeldenfestival van Europa weer in Zwolle gaan plaatsvinden. Organisator Broekaart zegt dat het waarschijnlijk voor de laatste keer op het terrein bij de IJsselhallen is en dat er nog geen nieuwe locatie gevonden is. De evenementenlocatie maakt plaats voor woningbouw.

Juiste beslissing

De afgelopen twee jaar kon het IJsbeeldenfestival niet doorgaan. Vorig jaar werd één week voor de opbouw van het festival de stekker uit het evenement getrokken. ,,Achteraf gezien was dit de enige juiste beslissing. Drie dagen later verbood de overheid alle evenementen”, blikt Broekaart terug.

De organisator zegt dat het festival het ‘na twee moeilijke jaren’ aandurft om een nieuwe editie te organiseren. Hij heeft veel vertrouwen dat corona later dit jaar niet roet in het eten gooit. ,,De hele evenementenbranche heeft enorm geleden onder de coronamaatregelen. Ik ben vreselijk blij dat we daar nu een punt achter kunnen zetten.”

Sagrada Familia

Thema bij het IJsbeeldenfestival is vanaf het einde van het jaar ‘What a wonderful world’. Iconische beelden en gebouwen van uit de hele wereld van ijs - die worden gemaakt door veertig internationale kunstenaars - zijn te bewonderen. Onder meer de Sagrada Familia uit Barcelona - Broekaart hoopt dat deze wel op tijd af is - en het Jezusbeeld uit Rio de Janeiro worden van ijs nagemaakt en zijn te zien.

Het IJsbeeldenfestival trok de vorige edities tienduizenden bezoekers in Zwolle. Broekaart heeft met zijn organisatiebureau in het verleden ook een evenement zoals Lego World in de IJsselhallen georganiseerd. ,,Met al deze evenementen samen hebben we bijna één miljoen bezoekers naar Zwolle getrokken. Bij deze editie van het IJsbeeldenfestival hoop ik over die één miljoen bezoekers heen te gaan. Een mijlpaal voor mij.”

Bekijk hieronder een video van een eerder IJsbeeldenfestival: