Imago van Heino weer opgepoetst: nieuw kleurrijk welkomstbord bij entree

Zaterdag 28 januari is een gloednieuw bord onthuld. Het staat bij de toegangsweg vanuit Raalte en is op verzoek van de vriendengroep gemaakt door de Heinose kunstenaar José Reuvekamp. Ze maakte er een kleurrijk kunstwerk van waarop de dorpskern te zien is. Proeflokaal Buuffies, de kerk en als stralend middelpunt de Leugenpomp staan afgebeeld.

Bespoten met graffiti

Het welkomstbord is al een keer eerder vernieuwd. In 2011 werd het vervangen, omdat het met graffiti was bespoten en werd vernield. ,,Nu was na ruim twaalf jaar het hout verrot en hebben we tegen elkaar gezegd: we plaatsen weer een nieuwe”, zegt Neplenbroek. ,,Dit bord is van duurzaam materiaal gemaakt, van Trespa. Het heeft een lange levensduur. Ze maken er ook reclameborden van.’’