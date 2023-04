In vijftiende instantie verslaat Landstede Hammers in Elite Gold eindelijk een Belgische opponent

MijnSten­tor: Bert uit Gramsber­gen gekozen als beste dichter • zelfge­maakt verkeers­bord in Punthorst

Veel kunst en cultuur deze week! Zelfgetekende verkeersborden in Punthorst, bijzondere beelden in Giethoorn, een winnende dichter uit Gramsbergen. Dat is de selectie lezersinzendingen deze week uit plaatsen als Zwolle, Kampen, Steenwijk, Emmeloord, Hardenberg en de omliggende gebieden.