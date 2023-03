In Zwolle krijg je straks alleen nog folders thuis als je een speciale sticker op de brievenbus plakt

Met pollWie vanaf april in Zwolle nog folders bezorgd wil krijgen, moet daarvoor een speciale sticker met ‘Ja’ op de brievenbus plakken. Het zogenoemde ongeadresseerde reclamedrukwerk - in de praktijk vaak een stapel folders - wordt niet meer standaard huis-aan-huis verspreid. ‘Zo gaan we papierverspilling tegen.’

De discussie over papierverspilling en het huis-aan-huis verspreiden van folders werd al in 2019 in de gemeenteraad van Zwolle aangeslingerd. Dat was toen nog vooruitstrevend, alleen in grote steden als Amsterdam en Utrecht was er sprake van. Inmiddels zijn al veel meer plaatsen - ook in de regio rond Zwolle - overstag gegaan.

Zwolle is nu ook zover. Vanaf 1 april krijgen Zwollenaren geen folders meer in de bus, tenzij ze daar zelf een speciale ja-sticker op plakken. Iedereen die nu nog folders ontvangt, krijgt de komende weken zo’n sticker bij het folderpakket.

Papierverspilling

De maatregel, die vorig jaar al werd vastgelegd, levert per huishouden tientallen kilo’s minder papierafval op. ,,Op dit moment krijg je in Zwolle, als je niks doet, wekelijks een stapel reclamefolders in de bus’’, zegt afvalwethouder Paul Guldemond. ,,Vaak belanden die ongelezen in de papierbak. Straks moet je zelf in actie komen als je folders wilt ontvangen. Zo gaan we papierverspilling tegen.’’

Volledig scherm De 'NEE/JA-sticker' is vanaf 1 april niet meer nodig. Wie folders wil krijgen, moet de 'Ja-sticker' op de brievenbus plakken. © Gemeente Zwolle

Wie geen folders, maar ook geen huis-aan-huiskranten wil ontvangen, moet nog wel een sticker op de brievenbus plakken: de ‘NEE/NEE-sticker’. Adressen waar helemaal geen sticker op de bus zit, ontvangen deze kranten nog wel, maar zullen vanaf april geen folders meer krijgen.

Digitale folders

PvdA, D66 en later ook GroenLinks pleitten in Zwolle al langer voor het invoeren van de ‘Ja- sticker’. Aanvankelijk wilde Zwolle wachten op rechtszaken die speelden in Amsterdam, waar de gemeente het beleid ruim vijf jaar geleden invoerde. De reclamebranche stapte daarop naar de rechter, maar ving bot.

De papierbesparing - jaarlijks 33 kilo per adres - weegt volgens de Hoge Raad zwaarder dan mogelijk omzetverlies in de reclamewereld. Volgens brancheorganisatie MailDB zou de maatregel ook winkeliers omzet kosten. Zwolle wijst er nu op dat veel folders ook digitaal te bekijken zijn.

Poll Gaat u een speciale ‘Ja-sticker’ op de bus plakken? Ja, want ik hou van folders.

Nee, ik vind het papierverspilling.

Ik weet het nog niet. Gaat u een speciale ‘Ja-sticker’ op de bus plakken? Ja, want ik hou van folders. (40%)

Nee, ik vind het papierverspilling. (54%)

Ik weet het nog niet. (7%)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.