‘In Zwolle uitbehandelde Dilara (25) overlijdt in Turks ziekenhuis’

video Waarom Erdogan de zieke Dilara uit Zwols ziekenhuis haalt: ‘Hier kan niemand bezwaar tegen hebben’

De doodzieke Dilara Sahin is zondag met een privévliegtuig naar Turkije gebracht. In het Siyami Ersek Hospital in Istanboel wordt haar toestand nu stabiel genoemd. De Zwolse jonge vrouw kreeg in december te horen dat ze acute leukemie had en ligt al weken in coma. In Zwolle zagen de artsen geen kans haar nog beter te maken.

2 februari