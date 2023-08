‘Ineens was er een auto met gestolen kleding’: Pieter T. en John H. weten niks over snelkraak in hartje Zwolle

De sleutel van de vluchtauto in de onderbroek, DNA in inbrekershandschoenen, mobiele telefoon in de vluchtauto. Toch weten Pieter T. (54) en John H. (32) uit Utrecht niets over de snelkraak bij kledingwinkel Derksen & Derksen, in het hartje van Zwolle. Een reconstructie.