Inschrijven voor de Zwolse Halve Marathon is binnenkort mogelijk

Zwolse Verkiezingsvragen + Video Patty Wolthof fileert college rond bouwplan Schuttevae­r­ka­de in Zwolle: ‘Nul sociale huur, dit krijg je dus zonder de PvdA’

Richting de gemeenteraadsverkiezingen spreekt de Stentor met de tien lijsttrekkers uit Zwolle. Op een locatie die door hen is uitgekozen. Met vragen dankzij input van lezers en een collega-politicus. In editie 6: Patty Wolthof van de Partij van de Arbeid. ,,Wie weet kunnen we nog wat plannen terugdraaien als wij de grootste zijn.’’

7 maart