Inschrijving begint voor negende editie van AsRENdorp in Zwolle: ook G-lopers zijn van harte welkom

Koningsdag Zwolle in beeld: gespreide kleedjes, verspreide feestjes en verzamelde bekers

In de binnenstad van Zwolle vloeide het bier deze Koningsdag weer rijkelijk. Met verschillende podia was het centrum haast een groot festivalterrein. In de vroegte was het op de kleedjesmarkt juist rustiger. ,,Sinds corona is dat het geval, lijkt het.”