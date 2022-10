Internetsensatie Orgel Joke opent concertreeks van Viva Philicorda! in Zwolle

Bij Viva Philicorda! draait alles om de kenmerkende sound van het typische Philips-orgeltje uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Het Zwolse festival stond in 2019 voor het eerst op het programma. Vorig jaar zou Orgel Joke de afterparty van Viva Philicorda! verzorgen, maar toen gooiden de coronamaatregelen roet in het eten.

Pure Philicorda-sound

Ook het Duitse duo Jürgen Schöffel en Lars Köster brengt op 6 november orgelmuziek ten gehore aan het Assendorperplein in Zwolle. Schöffel bracht in 2021 een album uit met pure Philicorda-sound, waarop naast eigen nummers ook bekende covers als Proud Mary (CCR) en Everybody’s got to learn sometimes (The Korgis) te horen waren.