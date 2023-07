Intrekken van vergunningen voor veehouders? Overijssel wil er niet aan

Hoe Thomas Beelen (22) bij PEC Zwolle in een jaar tijd van bijna weggestuur­de speler een gewild transferob­ject werd

Hij werd ruim een jaar geleden bijna weggestuurd bij PEC Zwolle O21. Nu staat Thomas Beelen (22) in de belangstelling van AZ, Feyenoord en PSV. Dit is hoe de verdediger uit Harderwijk in twaalf maanden uitgroeide tot gewild transferobject.