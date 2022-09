Is omstreden kunstroute Art Flow Zwolle voor herhaling vatbaar?

Belgische legerheli vliegt over heel Nederland en landt op dak ziekenhuis Zwolle: ‘Was behoorlijk urgent’

Hij steeg op in Brussel, vloog vervolgens naar Gent om tenslotte op het dak van ziekenhuis Isala in Zwolle te landen. Welke ‘boodschap’ de Belgische legerhelikopter daar precies had, daarover zwijgt het ziekenhuis onder het mom van privacy. De Nederlandse luchtmacht geeft wel opheldering.

14 september