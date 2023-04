Is samenwerking tussen BBB en GroenLinks kansrijk? ‘Wij gooien onze principes niet overboord’

De jacht op zomerhulp in de zorg: ‘Als ik vertel wat het uurloon is, zijn jongeren verrast’

De (thuis)zorg zet zich schrap voor een zomer vol gaten in de roosters. Dus is de werving van extra handjes in volle gang, vooral onder scholieren en pensionado’s. ,,De zorg heeft het imago van werkdruk en grote tekorten. Maar als ik vertel wat het uurloon is ten opzichte van de supermarkt of bezorging, hoor ik altijd: wauw.”