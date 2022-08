Isala: ‘Hartpatiënten die al te lang wachten krijgen prioriteit’

UPDATE I met video Buurt hoort schoten bij ‘incident’ in Zwolle: hulzen liggen vlak voor deur van rijtjes­huis

De politie onderzoekt een nachtelijk incident, waarbij lijkt te zijn geschoten, aan de Voermanstraat in Zwolle. Agenten proberen te achterhalen wat er is gebeurd. Meerdere omwonenden zeggen drie of vier schoten te hebben gehoord. De verdachte lijkt te zijn gevlucht.

17 augustus