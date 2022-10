Isala: opnieuw onderzoek naar inkoop hartapparatuur na verdenking van corruptie

Ziekenhuis Isala in Zwolle laat opnieuw onderzoek doen naar de inkoopprocedures voor hartapparatuur. Dit naar aanleiding van de berichtgeving over mogelijke corruptie. Het Openbaar Ministerie zou het bedrijf Biotronik ervan verdenken steekpenningen te hebben betaald aan cardiologen van het Zwolse ziekenhuis.

De afdeling cardiologie van ziekenhuis Isala raakte deze week opnieuw in opspraak. NRC en Der Spiegel meldden dat Biotronik voor miljoenen aan steekpenningen zou hebben betaald aan medisch-specialisten om hartimplantaten (zoals pacemakers) van het Duitse bedrijf aan te schaffen. In die handel gaat in Nederland jaarlijks 130 miljoen om en slechts enkele fabrikanten leveren die apparatuur.

Bedragen ‘nieuw’

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zouden vijf cardiologen van Isala samen 3,2 miljoen euro aan ‘oneerlijk behaalde voordelen’ hebben geïncasseerd. Eén cardioloog zou privé meer dan 1 miljoen euro aan steekpenningen hebben ontvangen.

Isala zegt in een verklaring dat in het artikel genoemde individueel herleidbare bedragen ‘voor ons nieuw zijn’. Ook de expliciete vermelding van leverancier Biotronik is voor Isala nieuw.

Afgelopen zomer werd bekend dat justitie vijf hartspecialisten verdenkt van corruptie. Daarbij is beslag gelegd op elf luxe woningen en appartementen van de vijf verdachten. Naar aanleiding van dit fraudeonderzoek nam Isala naar eigen zeggen al diverse maatregelen.

Geen bijzonderheden

Een van die maatregelen was een extern onderzoek naar de huidige inkoopprocedures door KPMG. Een dergelijk onderzoek heeft volgens Isala eerder al eens plaatsgevonden. Toentertijd kwamen daar geen bijzonderheden aan het licht. ‘In het licht van het OM-onderzoek kun je daar anders naar kijken’, schrijft het ziekenhuis in een verklaring. ‘Vandaar dat we hier nogmaals onderzoek naar doen.’

Isala verwerpt de ‘financiële invloed die de industrie lijkt uit te oefenen op cardiologen’. ‘Dit staat haaks op hoe wij als Isala er voor onze patiënten willen zijn’, aldus het Zwolse ziekenhuis.

Volledig scherm Volgens het Openbaar Ministerie zouden vijf cardiologen van Isala samen 3,2 miljoen euro aan ‘oneerlijk behaalde voordelen’ hebben geïncasseerd. © Frans Paalman

Discussie

In Nederland worden op jaarbasis zo’n 6.000 implanteerbare defibrillatoren (ICD’s) geplaatst. Het Zwolse ziekenhuis is hierin koploper (circa 8,4 procent van het totaal), wat binnen de beroepsgroep tot discussie heeft geleid. Er zou te snel tot implantatie worden besloten, mogelijk onder invloed van de industrie.

Isala schrijft in de verklaring dat het Zwolse ziekenhuis één van de grootste hartcentra van Nederland heeft en gespecialiseerd is in het plaatsen van ICD’s. Om die reden komen veel patiënten van andere ziekenhuizen naar Zwolle voor een ingreep. ‘De afgelopen jaren hebben we de indicatiestellingen voor een ICD al extern laten toetsen’, schrijft Isala. ‘We hebben de interim-vakgroepvoorzitters cardiologie eerder al gevraagd onze indicatiestellingen opnieuw kritisch tegen het licht te houden.’

De Nederlandse Vereniging Van Cardiologen (NVVC) zegt aangedaan te zijn door de berichtgeving. ‘We merken dat het cardiologen raakt’, staat in een verklaring. ‘Wij krijgen vragen van verontruste leden, cardiologen krijgen in hun spreekkamer vragen van patiënten. We krijgen vragen van collega medisch specialisten. Het raakt niet alleen de collega’s in het Isala, maar ons allemaal.’

Tot de bodem uitzoeken

De NVVC staat er ‘volledig achter’ dat instanties als de FIOD bij verdenkingen van fraude onderzoek doen. De vereniging wil dat de affaire tot op de bodem wordt uitgezocht. Ook stelt de NVVC dat, hoewel nog niets is bewezen, deze kwestie uiterst schadelijk is voor het vertrouwen in de beroepsgroep.

Zowel het Openbaar Ministerie als de FIOD willen niet ingaan op vragen over de berichtgeving. Een woordvoerder van de FIOD verwijst naar de mededeling die in juni is gepubliceerd. Daarin stelt de FIOD dat in samenwerking met buitenlandse zusterorganisaties ruim tien locaties zijn doorzocht in Nederland, Duitsland en op Curaçao in een onderzoek naar corruptie.

Betalingen in 2014-2015

De FIOD spreekt in dat bericht over ‘een leverancier van medische hulpmiddelen’ die artsen miljoenen euro’s zou hebben betaald in ruil voor een voorkeursbeleid voor hun producten. In het jaarverslag van Biotronik staat dat het bedrijf in oktober 2020 is geïnformeerd door de FIOD over onderzoek naar de Nederlandse tak die in Nijmegen is gevestigd.

Dit onderzoek betrof betalingen die zijn gedaan in de periode 2014-2015. Biotronik zegt in het jaarverslag geen informatie te hebben over de inhoud van de verdenkingen. Het bedrijf reageert niet op het vragen van de Stentor.

