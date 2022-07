Istvan, Simone en Tara waren klaar voor Vierdaagse: ‘Wat zeg je nou, wordt-ie met één dag ingekort?!’

Mieke is in haar element in nieuw theehuis op de Oude Mars: ‘Op deze manier krijg ik structuur in mijn leven’

De monumentale boerderij De Oude Mars in Zwolle heeft een nieuw theehuis dat gerund wordt door bewoners met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Mieke Weijn (65) is er in haar element. ,,In het theehuis heb ik contact met de buitenwereld.’’

9 juli