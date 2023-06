Jan en Tineke voelen zich onveilig in hun huis in Zwolle: ‘Dak van de buren te zwaar voor onze muur’

Zij zijn de klos na verdwijnen IJsselhal­len uit Zwolle: ‘Zonde voor de stad’

Met de sloop van de IJsselhallen in 2024 verliest Zwolle een hoop evenementen. Want een nieuwe locatie waar de honderdduizenden bezoekers kunnen worden ontvangen, is er niet. De gemeente Zwolle gaat er te makkelijk mee om, vindt Eric Broekaart, die begin deze eeuw van de Veemarkt een evenementenhal maakte. ,,Het duurt jaren om een portefeuille op te bouwen.’’