Jan Nabers (CDA) wil in elke wijk een winkel en toilet van de gemeente: ‘Poppetjes zijn niet belangrijker dan inhoud’

Zwolse Verkiezingsvragen + Video Brammert Geerling (SP): ‘De laatste jaren is in Zwolle niks gedaan aan kinderen die opgroeien in armoede’

Richting de gemeenteraadsverkiezingen spreekt de Stentor met de tien lijsttrekkers uit Zwolle. Op een locatie die door hen is uitgekozen. Met vragen dankzij input van lezers en een collega-politicus. In editie 7: Brammert Geerling van de Socialistische Partij. ,,Carbidschieten in woonwijken willen wij niet meer.”

8 maart