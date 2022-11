Jan Stavenuiter uit Zwolle zet zich al ruim 30 jaar met hart en ziel in voor ‘zijn’ Assendorp en krijgt lintje

Hij zette zich in voor het behoud van De Oude Ambachtsschool, de herinrichting van het Assendorperplein en de renovatie van de muziektent daar. Voor zijn verdiensten in de wijk Assendorp ontving Jan Stavenuiter uit Zwolle een koninklijke onderscheiding.

De onderscheiding - Lid in de Orde van Oranje-Nassau - ontving Jan Stavenuiter zondag uit handen van burgemeester Peter Snijders in wijkcentrum De Enk. Want ook daar is hij bij betrokken. Als bestuurslid van De Enk levert hij immers al vele jaren een belangrijke bijdrage aan de wijk en het welzijn van de Assendorpers.

Bij alle activiteiten zorgt Stavenuiter voor draagvlak door niet alleen bewoners, maar ook winkeliers en ondernemers te betrekken.

Assendorperplein

In 2006 diende Stavenuiter een plan in om het Assendorperplein opnieuw in te richten. Een succesvol project, waarbij hij door zijn creatieve manier van werken ook nog eens binnen het budget wist te blijven.

Bovendien slaagde hij erin de muziektent op het Assendorperplein te renoveren. Daarvoor kreeg hij medewerking van zo’n honderd vrijwilligers. Stavenuiter was in dat project de aanjager en verbinder, stelt de gemeente Zwolle vol waardering. ‘De kroon op het duurzame onderhoudswerk was de toekenning van de erfgoedprijs Zwolle-Kampen’.

DOAS

Eind jaren negentig speelde Stavenuiter een belangrijke rol in het voorkomen van de sloop van De Oude Ambachtsschool (DOAS), als woordvoerder. Ook is hij jarenlang bestuurlijk actief voor de Sociaal Culturele Vereniging Eureka.

Al met al zet hij zich al ruim dertig jaar in voor ‘zijn’ Assendorp en op grond van zijn verdiensten werd hij zondag koninklijk onderscheiden.

