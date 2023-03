Jan van Eijk, militair in een blauw trainingspak: ‘Wilde je ruzie met hem krijgen, dan moest je je uiterste best doen’

Halve marathon van Zwolle open voor inschrij­ving: ‘Beeld is stuk positiever dan vorig jaar’

Sinds zondagmiddag kunnen hardlopers zich inschrijven voor de halve marathon van Zwolle, die dit jaar op 10 juni wordt gelopen. In het verleden werd dan na enkele uren het bordje ‘vol’ opgehangen. Hoewel dat nog niet het geval is, is er aanzienlijk meer belangstelling dan vorig jaar. ,,Het beeld is een stuk positiever.”