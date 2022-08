Je kan nu wandelen met een ecoloog door het bos van Zwolle: ‘Sta eens stil bij wat je ziet’

Kunstenaar Daniël (37) verruilt huis in Zwolle voor een Zweedse villa zonder wc: ‘Eén groot experiment’

Kunstenaar Daniel Douglas (37) uit Dedemsvaart verhuist van zijn kleine woning in Zwolle voor een riante villa in Zweden. Er zit alleen een addertje onder het gras: wassen moet in een tobbe, en zijn wc is een gat in de grond. Maar daar maalt hij niet om. ,,Dit is één groot experiment.”

12 augustus