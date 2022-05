Jeroen van Leeuwen moet de turnsport uit de crisis loodsen: ‘Het moet stimulerend, niet intimiderend’

Zoveel Oekraïense vluchtelin­gen worden er in jouw gemeente opgevangen

De gemeenten Ommen, Oldebroek en Lochem vangen naar verhouding de meeste Oekraïners op in Oost-Nederland. In deze drie plaatsen zijn 547 vluchtelingen uit Oekraïne ingeschreven. In Harderwijk vonden amper mensen onderdak.

26 april