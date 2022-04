Jeroen van Vilsteren staat op gevorderde leeftijd nog tussen de squashprofessionals: ‘Iedere gewonnen partij is meegenomen’

Het valt in de categorie ‘hoe ouder, hoe gekker’. Jeroen van Vilsteren aarzelde geen moment toen hem een wildcard werd aangeboden voor het tweedaagse Zwolse PSA-toernooi. Ondanks zijn gevorderde leeftijd, alhoewel hij slechts twee keer in de week op de baan staat. ,,Je moet serieus trainen, want je speelt tegen jongens die twee keer per dag op de baan staan. Maar je krijgt in een partij altijd wel een keer het gevoel dat je mee kan komen. Ik kan tegenstanders ontregelen, het tempo wisselen. En squash is geen moeilijk spelletje. Als je voor je tegenstander staat, speel je korte ballen. Als je achter de opponent staat, moet je juist lang spelen. Anders loop je je het apezuur.’’