John Stegeman aangehouden na aanrijding met slok op

Swollwacht wil ophelde­ring over wonings­plit­sing in Kamper­poort

10:22 De fractie van Swollwacht in de Zwolse gemeenteraad wil van het college weten hoe het zit met illegale bewoning in de Kamperpoort. Dit naar aanleiding van een artikel in de Stentor, waarin bewoners van de Kleine Baan zich beklagen over het splitsen van eengezinswoningen in appartementen.