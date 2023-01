Jonge overvallers uit Zwolle en Lelystad snel gepakt als hun vluchtauto ineens is verdwenen: jaren cel

Ze kijken ineens in de loop van een pistool. Leden van een gezin in Bergen op Zoom belanden eind 2021 in een nachtmerrie als ze worden overvallen door drie mannen. Een van de daders is een 19-jarige Zwollenaar. Die was de bedenker van de overval nog een paar honderd euro schuldig.