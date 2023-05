Jongen mishandelt buschauffeur in Zwolle, politie dreigt met herkenbaar maken van beelden

handbal Dalfsen weet niet wat de promotie­wed­strij­den opleveren: ‘We gaan in ieder geval voor de eerste plaats’

De handbalsters van Dalfsen willen volgend seizoen graag in de tweede divisie spelen. Maar de reeks plaatsingswedstrijden, komende zondag in Aalsmeer, is vooral een bron van vraagtekens.