Jongeren in Park de Wezenlanden in Zwolle bedreigd met mes en beroofd

Flitsbezor­gers maken plannen voor vestiging in Zwolle (en de eerste zorgen zijn er al)

In Zwolle zijn op dit moment nog geen zogenoemde flitsbezorgers gevestigd, maar daar gaat waarschijnlijk snel verandering in komen. Flitsbezorger Flink is op weg naar de stad en twee andere snelle boodschappenkoeriers hebben interesse om dat ook te doen. De eerste zorgen over mogelijke overlast van hun ‘dark stores’ zijn er al.

25 maart