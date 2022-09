Jongeren in Zwolle-Zuid gaan aan de slag met kunstenaar: kunstwerk maken voor de wijk

Cultuur in de Wijk, een samenwerking van kunstenaars en jongerenwerk, is een gratis project voor jongeren van 15 tot en met 25 jaar uit Zwolle-Zuid. Maar ook jongeren uit andere Zwolse wijken of uit de regio zijn welkom om mee te doen. De eerste bijeenkomst is op vrijdag 30 september in jongerencentrum ReZet, Van der Heydenstraat 10. Aanmelden is niet nodig.